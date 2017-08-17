İl Jandarma Komutanı Albay Oğuz, Rektör Şengörür ile görüştü
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KIRKLARELİ (İHA) - Kısa bir süre önce İl Jandarma Komutanı olarak atanan Albay Kadir Oğuz, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'e iade-i ziyarette bulunarak, bir süre görüştü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kırklareli İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz'u tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Kırklareli'nin genel yapısı, şehirle bütünleşen Kırklareli Üniversitesi'nin mevcut durumu ve hedefleri konuşuldu.
(MA-MEF-Y)
17.08.2017 15:34:26 TSI
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