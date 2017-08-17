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Tatvan'da "Çocuk yoğun bakım ünitesi" açıldı



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi bünyesinde 4 yataklı "Çocuk yoğun bakım ünitesi" açıldı.

Açıklamalarda bulunan Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Yaşar Akay, servisin hizmet vermeye başladığını söyledi. Hastane bünyesindeki çalışmalara ve yeni servis açmaya devam edeceklerini kaydeden Başhekim Akay, "Daha öncesinden 0-17 yaş grubunu kapsayan bebek, çocuk ve genç hastaların ilk müdahale ve tedavisi için gerekli 10 yataklı bir çocuk acil servisi hizmete açmıştık. Ardından, tüm cihaz ve donanımları bulunan çocuk yoğun bakım ünitesini hizmete açtık. Açtığımız ikinci basamak çocuk yoğun bakım ünitesi 4 yatak kapasitelidir. Önceden çocuk hastaların ilk müdahale, tedavi ve takibi erişkin yoğun bakımda yapılıyordu, ama artık alanında uzman doktorlarımız tarafından çocuk yoğun bakımda yapılıyor" diye konuştu.

(HO-MSA-Y)



17.08.2017 15:36:08 TSI

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