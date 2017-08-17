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İnönü Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin çalışmaları



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından ilçeye bağlı Kümbetyeniköy'de yol kenarları iş makineleri ile düzeltilerek temizlendi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un talimatları ile başlatılan temizlik seferberliği tüm mahallerde devam ederken, diğer taraftan Fen İşlerine bağlı kepçe ve iş makineleri mahallelerin girişlerindeki çirkin görüntüyü iş makineleri ile ortadan kaldırıyor. Ekipler yol kenarlarındaki su birikintisi ve bu birikinti içerinde toplanan çöp ve çamurları kaldırarak mahalle girişlerini daha güzel hale getiriyor.

(İHA-MET-Y)



17.08.2017 15:40:35 TSI

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