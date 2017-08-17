Korkuteli Belediyesi'nin acı günü
(Fotoğraflı)
Adem Durmaz
ANTALYA (İHA) - Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden, Korkuteli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Osman Çetmi son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören 53 yaşındaki Osman Çetmi, önceki gün evinde hayatını kaybetti. Çetmi için Küçükköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Korkuteli Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Önal, belediye çalışanları, Çetmi'nin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Çetmi'nin naaşı, cenaze namazının ardından Küçükköy Mezarlığına defnedildi.
(AD-İA-Y)
17.08.2017 15:52:42 TSI
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