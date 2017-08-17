ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çocuklara sosyal uyum eğitimi

17 Ağustos 2017 Perşembe, 15:53
Çocuklara sosyal uyum eğitimi
Çocuklara sosyal uyum eğitimi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile UNICEF tarafından yürütülen proje kapsamında, Mersin'de 600 çocuğa sosyal uyum eğitimi verildiği bildirildi.
Çocuk Hakları Çocuk Komitesi aracılığı ile verilen eğitimlere, ülkelerindeki savaştan kaçarak Mersin'e yerleşen Suriyeli çocuklar da katılırken, eğitimlerde 'Çocuk Hakları Sözleşmesi' ana konu olarak işlendi.
Akran çocuklara birlikte yaşama kültürü, günlük hayatta karşılaşabilecekleri risklere karşı başvuru yolları, çocukların temel hakları ve yetişkinlerden beklentileri konusunda bilgilerin verildiği eğitim çalışmalarının başarı ile uygulandığı belirtildi.
İl Çocuk Hakla Koordinatörü Mustafa Sarı, 10-18 yaş arası Türk ve Suriyeli çocukları kapsayan projenin Mersin'de başarı ile devam ettiğini ifade ederek, özellikle proje kapsamında spor komplekslerini çocuklara açan Karacailyas Spor Kulübü yöneticilerine teşekkür etti. Sarı, "Çalışmalarımızda ana hedefimiz, tüm çocuklarımızı çocuk hakları kapsamında çocukluklarını yaşabilecekleri imkanları oluşturmaktır. Çocuklarımız bu eğitimlerle saygı, sevgi ve birlikte yaşamanın önemini öğrenmektedir" dedi.
(HSK-Y)

17.08.2017 15:53:27 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Baro Başkanı Er, Milli Eğitim müdürü Koca ile bir araya geldi
YEREL

BARO BAŞKANI ER, MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KOCA İLE BİR ARAYA GELDİ
Baro Başkanı Er, Milli Eğitim müdürü Koca ile bir araya geldi
YEREL

BARO BAŞKANI ER, MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KOCA İLE BİR ARAYA GELDİ
Yağdalıların 84 yıllık yol özlemi sona erdi
YEREL

YAĞDALILARIN 84 YILLIK YOL ÖZLEMİ SONA ERDİ
Vali Su; &quot;Hep birlikte Mersin için bir sinerji oluşturabiliriz&quot;
YEREL

VALİ SU; "HEP BİRLİKTE MERSİN İÇİN BİR SİNERJİ OLUŞTURABİLİRİZ"
Büyükşehir Belediyesi personeline arşiv eğitimi verildi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONELİNE ARŞİV EĞİTİMİ VERİLDİ
(Özel Haber) Dinçer: &quot;Sadece yapılandırma çözüm değil. Kalıcı tedbirler lazım&quot;
YEREL

(ÖZEL HABER) DİNÇER: "SADECE YAPILANDIRMA ÇÖZÜM DEĞİL. KALICI TEDBİRLER LAZIM"
Toroslar EDAŞ yetkilileri, Mersin'deki muhtarlarla bir araya geldi
YEREL

TOROSLAR EDAŞ YETKİLİLERİ, MERSİN'DEKİ MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Milli sporculardan Güneş'e ziyaret
YEREL

MİLLİ SPORCULARDAN GÜNEŞ'E ZİYARET
Başkan Tuna: &quot;Deprem öldürmez, bina öldürür&quot;
YEREL

BAŞKAN TUNA: "DEPREM ÖLDÜRMEZ, BİNA ÖLDÜRÜR"
Mersin'de camilere bayram temizliği
YEREL

MERSİN'DE CAMİLERE BAYRAM TEMİZLİĞİ
Akdeniz Belediye Başkanı Pamuk, MGC'yi ziyaret etti
YEREL

AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANI PAMUK, MGC'Yİ ZİYARET ETTİ
Başkan Can; &quot;Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı&quot;
YEREL

BAŞKAN CAN; "KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI"
Akdeniz'de yaz kursları anketle belirleniyor
YEREL

AKDENİZ'DE YAZ KURSLARI ANKETLE BELİRLENİYOR
Vali Su, Silifke'de ziyaret ve incelemelerde bulundu
YEREL

VALİ SU, SİLİFKE'DE ZİYARET VE İNCELEMELERDE BULUNDU