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Çocuklara sosyal uyum eğitimi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile UNICEF tarafından yürütülen proje kapsamında, Mersin'de 600 çocuğa sosyal uyum eğitimi verildiği bildirildi.

Çocuk Hakları Çocuk Komitesi aracılığı ile verilen eğitimlere, ülkelerindeki savaştan kaçarak Mersin'e yerleşen Suriyeli çocuklar da katılırken, eğitimlerde 'Çocuk Hakları Sözleşmesi' ana konu olarak işlendi.

Akran çocuklara birlikte yaşama kültürü, günlük hayatta karşılaşabilecekleri risklere karşı başvuru yolları, çocukların temel hakları ve yetişkinlerden beklentileri konusunda bilgilerin verildiği eğitim çalışmalarının başarı ile uygulandığı belirtildi.

İl Çocuk Hakla Koordinatörü Mustafa Sarı, 10-18 yaş arası Türk ve Suriyeli çocukları kapsayan projenin Mersin'de başarı ile devam ettiğini ifade ederek, özellikle proje kapsamında spor komplekslerini çocuklara açan Karacailyas Spor Kulübü yöneticilerine teşekkür etti. Sarı, "Çalışmalarımızda ana hedefimiz, tüm çocuklarımızı çocuk hakları kapsamında çocukluklarını yaşabilecekleri imkanları oluşturmaktır. Çocuklarımız bu eğitimlerle saygı, sevgi ve birlikte yaşamanın önemini öğrenmektedir" dedi.

(HSK-Y)



17.08.2017 15:53:27 TSI

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