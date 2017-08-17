YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erzincan'dan 158 hacı adayı dualarla uğurlandı

Erzincan'dan 158 hacı adayı dualarla uğurlandı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'dan kutsal topraklara giderek hac vazifesini yerine getirecek olan 158 hacı adayı dualarla yolculandı. Erzincan Havalimanında düzenlenen uğurlama törenine, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Vali Yardımcısı, Yaşar Kemal Yılmaz, İl Müftüsü Yavuz Karabayır, ve hacı adaylarının aileleri katıldı.

Kur'an tilavetiyle başlayan uğurlamada hacı adaylarına hitaben kısa bir konuşma yapan İl Müftüsü Yavuz Karabayır, "Siz Allah'ın beytine ve mescidine uçarak gidiyorsunuz. Zaten insan sevdiğine uçarak gidermiş. Maddi-manevi duygularımızla şimdi burada bir program yapıyoruz. Allah haccınızı maddi-manevi kolay eylesin. Maddi olarak sağlığınızı muhafaza etsin inşallah. Aynı şekilde de manevi olarak boş gidip dolu gelesiniz inşallah. Ümmet-i Muhammed'e ve memleketimize dua edesiniz, afiyetle gidip sıhhatle dönesiniz inşaallah. "Erzincanımız'dan bu yıl kutsal topraklara 255 hacı adayımız gidiyor. Bunlardan 171 hacı adayımız Diyanet İşleri Başkanlığımız hac organizasyonu ile, 84 hacı adayımız seyahat acentaları organizasyonu ile hac görevini ifade etmek üzere kutsal topraklara gidiyor. Biz bu gün Erzincan havalimanından 144'ü Erzincanlı olmak üzere Erzurum ve Gümüşhane'den gelen toplam 158 hacı adayımızı Kabe'ye gitmek üzere Cidde'ye yolcu edeceğiz. Ayrıca bu hacılarımız içerisinde evlatlarını bu vatana şehit olarak veren ve vatan uğrunda evlatlarını gazi eden şehit ve gazi yakınlarımız da var. Bu ne büyük nimet, bu ne büyük devlet! Allah bu nimeti elimizde almasın inşaallah. Bu yıl bir ilki yaşıyoruz. Erzincan Kafilemiz doğrudan kutsal topraklara uçuyor. Allah herkese nasip etsin" dedi.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy hacı adaylarına hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu. Başsoy " Rabbül âlemin hac farizasını yerine getirmeyi sizlere nasip etti. Mevlam şimdiden hacılığınızı kabul etsin. Oraya gidince tüm günahlarınızdan arınmış olarak geri geleceksiniz. Sizden vatanımız milletimiz ülkemiz ve âlem-i İslam için dua etmenizi istiyorum. Rabbim sizleri sevdiklerinize sağlık ve sıhhat içerisinde kavuşmayı nasip eylesin inşallah" dedi.

Hacı adayları daha sonra İl Müftüsü Yavuz Karabayır'ın duaları eşliğinde uçaktaki yerlerini aldılar. Hacı adayları bu yıl ilk olarak Erzincan'dan direk kutsal topraklara yolculuklarını gerçekleştirdi.

(FG-AA-Y)



17.08.2017 15:55:50 TSI

NNNN

