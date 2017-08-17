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Doğanay, yeni il başkanlığı binasının tapusunu aldı



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, teşkilatına kazandırdığı il başkanlığı hizmet binasının tapusunu aldı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu'nda, Bolu İl Başkanlığı'nın hizmet binasının tapusunun alınması için karar alındı.

Alınan karar sonrası Tapu İl Müdürlüğü'ne giden AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, kısa bir süre sonra açılışı gerçekleşecek olan yeni İl Başkanlığı hizmet binasının tapusunu aldı.

Yapımına bir yıl önce başlanan ve bitme aşamasına gelen 5 katlı yeni Ak Parti İl Başkanlığı binasını Bolu'ya kazandıran Doğanay, "yeni binamız hem partililerimize hem de Bolu'ya hayırlı olsun. Böyle bir binayı partimize kazandırma şansını yakaladığım için mutluyum" dedi.

(FC-RFK-Y)



17.08.2017 16:06:49 TSI

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