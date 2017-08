YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Togar: "Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz"

Başkan Togar: "Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz"

- Başkan Togar fındık bahçesinde çalışanlara kendi elleriyle soğuk karpuz ve üzüm ikram etti



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçe sınırları içerisinde yapılan çalışmaları incelediği esnada fındık bahçesinde fındık toplayan vatandaşları görünce yanlarına giderek onlarla bir süre sohbet etti.

Mahallelerde yapılan çalışmaları denetleyen ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, geri dönüş esnasında yolda gördüğü fındık tarlasında fındık hasadı yapan vatandaşların yanına giderek hasbihal etti. Fındık bahçesinde fındık toplayan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Togar ardından bahçede çalışanlara kendi elleriyle soğuk karpuz ve üzüm ikram etti.



Türkiye fındık üretiminde birinci

Hayatta her işin kendine göre bir zorluğunun olduğuna ve emek harcanan yerden gerekli ürünün elde edileceğine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Tarımsal faaliyetlerle uğraşarak evine ekmek götüren tüm çalışanlarımıza ve çiftçilerimize bu vesileyle bir kez daha kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcıları olsun, kazançları ürünleri bereketli olsun. Tarlada bağda bahçede çalışmanın zorluklarını bende çok iyi bilirim. Biz de yıllarca ailecek tütün yaptık. Tarlada güneşin alnında çalışmanın ne olduğunu zorluklarını yaşayan ve bilen biri olarak her fırsatta çalışanların yanında durup hal ve hatırlarını sormaya gayret ediyorum. Bugün de yol çalışmalarını kontrolümüzün ardından geri dönüşte gördüğümüz fındık bahçesindeki fındık toplayan vatandaşlarımızın yanında durarak kısa bir sohbet etme fırsatı bulduk. Türkiye bilindiği gibi dünyanın en büyük fındık üreticisi konumunda. Üreten ve çalışan Türkiye olarak daha da çok çalışıp daha da çok üretim yapmalıyız. Anadolu tüm dünyanın gözbebeği konumunda olan dört mevsimin yaşandığı ve onlarca sebze meyvenin yetiştiği bir yer. Atalarımızdan bize yadigar kalan bu toprakları iyi işleyip iyi ürünler yetiştirmek bizim en büyük görevimizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'köylü milletin efendisidir'. Bu güzel atasözü her şeyi çok kısa ve öz bir şekilde özetliyor. Gerçekten düşündüğümüzde tükettiğimiz tüm ürünlerin bu bağ ve bahçelerden soframıza geldiğini görüyoruz. Çiftçilik, hayvancılık ve tarım faaliyetlerinin her alanında mesai yapan ailelerimize bu bakımdan minnet borçluyuz. Rabbim onlara ve tüm çalışanlara güç ve kuvvet versin" şeklinde konuştu.

(SAM-SLH-Y)



17.08.2017 16:12:46 TSI

NNNN