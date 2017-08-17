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Emniyetten Kayseri'ye gelen yolculara güler yüzlü karşılama



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Erkilet Havaalanı'na açtıkları stant ile kente gelen yolcuları bilgilendirdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erkilet Havaalanı'nda açılan stant ile kente gelen yolcular karşılanıyor.

Yolculara genel güvenlik ve asayiş konuları ile hırsızlık, dolandırıcılık, dilencilik, trafik kuralları, 155 ihbar hattının kullanımı ve diğer konularda bilgilendirici broşür ve materyaller dağıtan ekipler, yolcuların merak ettiği soruları da cevaplandırdı.

Kapının açılması ile beraber karşılarında polisleri gören yolcular ise, polisiye hizmetlerinin halkla iç içe olmasını sağlayan Kayseri Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

(AG-SK)



17.08.2017 16:14:17 TSI

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