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Karabük Gümrük Müdürlüğü hizmet binası ihaleye çıkıyor

17 Ağustos 2017 Perşembe, 16:15
Karabük Gümrük Müdürlüğü hizmet binası ihaleye çıkıyor

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Karabük Gümrük Müdürlüğü hizmet binasının Etüt proje ihalesi 22 Ağustos'ta yapıalcağı inşaatın ise gelecek başlayacağını bildirdi.
Milletvekili Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, Karabük Gümrük Müdürlüğü hizmet binasının 7 bin 464 metrekare alan üzerinde 2 bin 858 metrekare kapalı alan şeklinde yapılacağını belirterek, binanın inşaatına ise 2018 yılında başlanacağını kaydetti.
Uysal,Karabük'ün kalkınmada ve yatırımda emin adımlarla yoluna devam ettiğini ifade ederek, " Son 15 yılda aldığı hizmetlerle Karabük'ün hem merkez hem de ilçeleriyle birlikte adeta çehresi değişerek büyümeye devam ediyor. AK Parti iktidarı ile bugüne kadar ulaştırmadan sağlığa, eğitimden altyapıya aldığı tüm hizmetlerle gelişen ve büyüyen şehrimiz gümrük müdürlüğü hizmet binası ile bir yatırım ve hizmetle daha taçlanmış olacaktır. Dün olduğu gibi bugüne kadar Karabük'e yapılan her türlü icraat ve yatırımda desteklerini ve emeklerini bizden esirgemeyen başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci'ye, tüm milletvekillerimize ve emeği geçen herkese bir kez daha şükranlarımı sunarım." dedi.
(YE-YE-Y)

17.08.2017 16:15:09 TSI
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