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Bafra'da çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

17 Ağustos 2017 Perşembe, 16:15
Bafra'da çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir merkezindeki çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.
Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin konu hakkında yaptığı açıklamada, "Konteyner içine atılan çöpler, konteynerin iç yüzeyine yapışmakta olup, çöp suları konteyner dibinde toplanmaktadır. Konteyner boşaltılsa bile iç yüzeye yapışan çöplerin ve dipte bulunan çöp sularının oluşturduğu asit konteyner yüzeyini yıpratarak, paslanma ve aşınmalara yol açmaktadır. Sızmalar olmakta, hijyen konusunda çeşitli zararlar oluşmakta ve haşereler artmaktadır. Bu nedenlerden dolayı çöp konteynerlerini periyodik olarak dezenfekte ediyoruz. Yaptığımız bu işlem ile çöp konteynerlerinde biriken yağ, kir, pas temizleniyor, kötü koku oluşumu engelleniyor, hijyen sağlanıyor. Bu çalışmaları zaman zaman yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz."
Vatandaşlara da bazı uyarılarda bulunan Başkan Şahin şunları söyledi: "Bizlere temizlik ile ilgili bazı konularda sıklıkla şikâyet geliyor. Mesela bazı vatandaşlarımız evlerinden çöpleri sarkıtarak hem kötü bir görüntü oluşturuyor hem çöp sularının yerlere akmasına sebep oluyor. Sarkıtılan çöplerin etrafında aynı zamanda sinekler ve larvalar üreme imkânı buluyor. Bu durumun da sağlığımızı tehdit eden unsurlar arasında bulunduğunu unutmayalım. Bunun yanında bu çöpler sokak hayvanları tarafından da parçalanarak etrafa saçılıyor. Şehrimizin temizliği ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için vatandaşlarımızdan bu konulara özen göstermelerini rica ediyoruz. Lütfen çöp toplama araçlarının geçiş saatlerini takip edelim. Çöplerimizi konteynerlerin etrafına değil içine bırakalım. Konteynerlere moloz dökmeyelim. Molozlarımızı belediyemizin gösterdiği alanlara dökelim. Bu şehir hepimizin. Evlerimizin içinde temizliğe gösterdiğimiz özeni yaşadığımız şehre de gösterelim. Çünkü bu şehir hepimizin evi. Bu konularda sadece belediyeye değil vatandaşlara da önemli görev ve sorumlulukların düşüyor."
(ŞU-SLH-Y)

17.08.2017 16:15:13 TSI
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