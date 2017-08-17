ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ordu'da Türk Yıldızları gösterisi iptal edildi

17 Ağustos 2017 Perşembe, 16:26
Ordu'da Türk Yıldızları gösterisi iptal edildi

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldzıları'nın, 19 Ağustos 2017 Cumartesi günü ilimizde yapacağı gösteri uçuşu, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
İptal gerekçesiyle ilgili Türk Yıldızları'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Değerli Ordulular; gökyüzündeki Milli Takımımız olan Türk Yıldızları'nın 19 Ağustos 2017 Cumartesi günü Ordu'da yapacağı gösteri uçuşları iptal edilmiştir.
Alınan meteorolojik tahminlerin incelenmesi neticesinde, gösteri öncesinde yapılması gereken prova uçuşlarının icra edilemeyeceği ve kalkış meydanı olacak Trabzon Meydanı ile Ordu ilimize uçuş rotası boyunca beklenen hava durumunun uçuş ve yer emniyetine uygun olmadığı değerlendirilmiştir. Değerli Ordululara ilgileri ve anlayışları için teşekkür ederiz."
(MAK-SLH-Y)

17.08.2017 16:26:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Fatsa'ya meydan açılıyor
YEREL

FATSA'YA MEYDAN AÇILIYOR
Hasanoğlu Deresi'nde tahkimat çalışması
YEREL

HASANOĞLU DERESİ'NDE TAHKİMAT ÇALIŞMASI
Ordu'da Suriyeli sayısı arttı
YEREL

ORDU'DA SURİYELİ SAYISI ARTTI
Kibar: &quot;Fındık milli ve stratejik bir ürün&quot;
YEREL

KİBAR: "FINDIK MİLLİ VE STRATEJİK BİR ÜRÜN"
Heyelandan kapanan yol ulaşıma açıldı
YEREL

HEYELANDAN KAPANAN YOL ULAŞIMA AÇILDI
Asırlık reform
YEREL

ASIRLIK REFORM
Ordu MHP'de istifa
YEREL

ORDU MHP'DE İSTİFA
Ordu'da yol çalışmaları hız kesmiyor
YEREL

ORDU'DA YOL ÇALIŞMALARI HIZ KESMİYOR
Fatsa'ya estetik dokunuş
YEREL

FATSA'YA ESTETİK DOKUNUŞ