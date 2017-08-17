Ordu'da Türk Yıldızları gösterisi iptal edildi
Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldzıları'nın, 19 Ağustos 2017 Cumartesi günü ilimizde yapacağı gösteri uçuşu, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
İptal gerekçesiyle ilgili Türk Yıldızları'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Değerli Ordulular; gökyüzündeki Milli Takımımız olan Türk Yıldızları'nın 19 Ağustos 2017 Cumartesi günü Ordu'da yapacağı gösteri uçuşları iptal edilmiştir.
Alınan meteorolojik tahminlerin incelenmesi neticesinde, gösteri öncesinde yapılması gereken prova uçuşlarının icra edilemeyeceği ve kalkış meydanı olacak Trabzon Meydanı ile Ordu ilimize uçuş rotası boyunca beklenen hava durumunun uçuş ve yer emniyetine uygun olmadığı değerlendirilmiştir. Değerli Ordululara ilgileri ve anlayışları için teşekkür ederiz."
(MAK-SLH-Y)
17.08.2017 16:26:00 TSI
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