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Kızılay kan bağışlarını kabul edecek



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Kızılay Besni Şube Başkanlığı organizesinde Adıyaman Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından Besni'de kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Kan bağışıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kızılay Besni Şube Başkanı Ali Erdoğan, "Kızılay, bir yıl öncesi kan ihtiyaçlarının ne kadar olduğunu dikkate alarak bir yıl sonrası, nüfus artışlarını da hesap ederek bir eylem planını ile çalışmalarına devam etmektedir. Bu nedenle Kızılay, 18 Ağustos Cuma günü saat 10.30'dan itibaren Besni'de bir günlüğüne Tır içerisinde kan bağışlarını kabul edecektir.

Doğum yapan anneye, onun bebeğine, trafik kazası geçiren bir amcaya, ameliyat olan hastalara, hızır gibi yetişen kan bağışlarında bir nebze de olsa da sizlerde ortak olun. Bir ünite kan, kurtarılan üç can sloganı ile çalışan Kızılay, aynı zamanda vekalet ile kurban kesimini yurt içi 735 TL, yurt dışı 500 TL olarak belirlemiştir. Bu ulvi ibadeti yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızın Kızılay Besni Şubesi ile irtibata geçmesi yeterli olacaktır. Bütün işlemler şubemiz tarafından yapılacaktır" dedi.

(RK-LO-Y)



17.08.2017 16:27:56 TSI

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