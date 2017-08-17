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Malatya Yeşilyurt Belediyespor Ürgüp kampında tempo yükseltti

17 Ağustos 2017 Perşembe, 16:28
Malatya Yeşilyurt Belediyespor Ürgüp kampında tempo yükseltti

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Nevşehir Ürgüp'deki yeni sezon hazırlıkları sürüyor.
Mavi beyazlı ekip, ekinci etap hazırlıkları kapsamında Ürgüp'te güç kondisyon depoluyor. Günü sabah ve akşam olmak üzere çift antrenmanla geçiren Yeşilyurt Belediyespor'da futbolcuların çalışmalarda hırslı ve istekli oldukları belirtildi. Malatya ekibi Yeşilyurt Belediyespor, ikinci etap hazırlıkları kapsamında Ürgüp'te hazırlık müsabakası oynadı.
Kepez Belediyespor ile karşılaşan mavi beyazlılar rakibine 1-0 mağlup oldu. Bu karşılaşmada orta saha oyuncusu Mustafa Maden geçirdiği sakatlık sonucu 90 dakikayı tamamlayamadı.
"Bu sezon ligde fırtına gibi esen bir Yeşilyurt Belediyespor izleriz"
Takımdaki son durumla ilgili açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Dursun Sucu, "Yeni sezon hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda Ürgüp'te verimli bir kamp süreci geçirmeyi planlıyoruz. Takımımızda futbolcuların istekli ve arzulu çalışması bizleri de memnun ediyor. İnşallah bu sezon ligde hedeflediğimiz başarıya ulaşırız. Burada bir hazırlık müsabakası oynadık ve bizim açımızdan oldukça faydalı geçti. Eksiklerimizi görmemiz bakımında da bu maçı kendi içimizde değerlendireceğiz" diye konuştu.
(MT-LO-Y)

17.08.2017 16:28:51 TSI
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