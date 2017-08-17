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Kurugöl Köyü alt yapı çalışmaları tamamlandı



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesi Kurugöl Köyü Muhtarı Hamza Yıldırım, Sumaklı Güzelevler'e yapılan üst geçidin ardından bir müjde daha verdi.

Uzun zamandır takipçisi olduğu alt yapı kanalizasyon çalışmasının bittiğini söyleyen Kurugöl Köyü Muhtarı Hamza Yıldırım, kalan diğer hizmetleri de bir bir takip ederek bitireceğini söyledi. Verdiği sözleri birer birer yerine getirdiğini belirtti. Muhtar Yıldırım, "Köyümüze yapılan hizmetlerde emeği geçen, başta TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın olmak üzere, Adıyaman milletvekillerimize, valimize, kaymakamımıza, AK Parti teşkilatına, İl genel meclis üyelerimize, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

(RK-LO-Y)



17.08.2017 16:30:44 TSI

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