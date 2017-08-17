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Gökçeören Mahallesine yapılacak 9 milyonluk yatırım törenle başladı

17 Ağustos 2017 Perşembe, 17:27
Gökçeören Mahallesine yapılacak 9 milyonluk yatırım törenle başladı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kula ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi'ne yapılacak 9 milyon liralık altyapı yatırımı düzenlenen törenle başladı.
MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Kula ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi'nin içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenileme çalışmasına düzenlenen tören ile başladı. Törende konuşan MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun çıktı. Gökçeören'de başlayan altyapı yatırımının hayırlı olmasını dileyen Genel Müdür Coşkun, "Kulamızdaki 12 mahallenin alt ve üst yapısını baştan aşağıya yenileyeceğiz. Menye de bu projemizde yer alan mahallelerimizden bir tanesi. Mahallemizde öncelikle kanalizasyon ve içme suyu hatlarını yapacağız. Ardından üst yapıya kilit parke taş döşeyeceğiz. İçme suyu depolarının da yer aldığı projemizi 7 ay içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bu hizmetlerimizin ilçemize gelmesinde Kula Belediye Başkanımız Hüseyin Tosun'un çok büyük emekleri var. Sevgili Başkanımız, sürekli projeler üreterek bizleri ziyarete geliyor. Bu hizmetlerimizde her zaman büyük bir uyum içerisinde çalıştığımız Hüseyin Başkanımıza canı gönülden teşekkür eder, mahallemize yaptığımız hizmetlerin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını dilerim" diye konuştu.
Coşkun, Manisa'nın 17 ilçesine su ve atıksu hizmeti verdiklerini ifade ederek, "İl genelinde bugüne kadar 248 milyon liralık yatırım yaptık. 2017 ve sonrası için de sadece yatırım harcamaları için 669 milyon TL gibi bir bütçe ayırdık. 'İşimiz Su' sloganıyla çıktığımız bu yolda; atıksu arıtma tesisleri, içme suyu şebekeleri, depo bakımları, kanalizasyon hatları, dere ıslahları ve temizliği gibi birçok hizmeti hemşerilerimiz ile buluşturduk. Amacımız; hemşerilerimize 'iyi ki Manisa'da yaşıyorum' dedirtebilmektir. Şehir merkezleri ile mahalleler arasında hiçbir fark kalmasın diye çalışıyoruz. Bugün bir vatandaşımız, ilçe merkezinde altyapıdan ulaşıma kadar hangi hizmetten yararlanıyorsa aynı hizmetleri mahallelerimizde yaşayan vatandaşımızın da alması için çalışıyoruz" dedi.
Bütünşehir yasasından sonra ilk olarak köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerine öncelik verdiklerinin altını çizen Genel Müdür Coşkun, "95 Mahalle ile başladığımız projenin kapsamını genişleterek 101 mahalleye çıkardık. Bu projemiz ile Kula ilçemize bağlı 9 mahallede 60 kilometrelik içme suyu şebekesini ve 45 kilometrelik de kanalizasyon hattını sağlıklı hale getirdik. Kendi ekiplerimizle, ilçemize 11 kilometre içme suyu hattı inşa ettik. Aynı zamanda, ilçemizdeki prestij caddelerine 3 kilometrelik altyapı kazandırdık. İl geneline baktığımızda 153 milyon liralık yatırımla bin 190 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı döşedik. Tabiri caizse Manisa'dan Malatya'ya kadar hat çalışması yaptık." diye konuştu.
Kula'da içme suyu sondajları noktasında idare olarak yoğun mesai harcadıklarını belirten Genel Müdür Coşkun, "2015 ve 2016 yıllarında, mahallelerimizde 18 adet sondaj kuyusu açtık. Elbette, her sondajdan yeterli ve içilebilir suya ulaşamıyoruz. Bu sebeple, içime elverişli olmayan sondajlar için 12 adet arıtma tesisi çalışmamız bulunuyor. 2017 yılı sondaj programımıza da 13 mahallemizi dahil ettik. Ayrıca, bu yıl sadece Kula'da, 41 adet içme suyu deposu ile 32 adet terfi binasının bakım onarımını yapacağız. Siz değerli hemşerilerimizin daha sağlıklı içme suyu tüketmeleri için 2018 yılında, ilçemizdeki tüm depoları yenileyeceğiz" dedi.
İdare olarak yaptıkları dere temizlik ve ıslah çalışmalarına da değinen Coşkun, "Kula ilçemizde 12 kilometre dere temizlik çalışmasına imza attık. 3 mahallemizde daha dere temizliği gerçekleştireceğiz. Dere ıslah çalışmalarımız kapsamında; Güvercinlik, Kavacık, Bebekli, Konurca ve Ankara asfaltı altındaki alanda dere ıslah, menfez ve korkuluk çalışmaları yaparak taşkın derdine son verdik. Mevlana Caddesi'ndeki ıslahlı dere üzerine yaptığımız çalışma ile de vatandaşlarımıza çok güzel bir yürüyüş yolu kazandırdık. Dere yatakları artık vatandaşlarımız için korkulu rüya olmaktan çıktı" diye konuştu.
Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurban kesildi. Tören protokol üyeleri tarafından Gökçeören'in altyapı çalışması için ilk kepçenin vurulması ile tören sona erdi.
Törene, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mümtaz Kahya, daire başkanları, meclis üyeleri, MHP ilçe Başkanı Nazım Baytok, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.
(AY-Y)

17.08.2017 17:27:21 TSI
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