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İnegöl'e modern meydan parkı



(Fotoğraflı)



Salih Bakıcı

BURSA (İHA) - İnegöl Belediyesi'nin Cerrah Mahallesi'nde yapımına başladığı meydan parkı projesindeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Büyükşehir yasasının uygulamaya girmesinin ardından hem merkezde hem kırsalda şehrin dört bir yanında yatırım atağı başlatan İnegöl Belediyesi, Cerrah Mahallesi'nde bulunan boş alanda meydan parkı projesini hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Mahallenin girişinde bulunan 7 dönümlük alanda hayata geçirilen proje, tamamlandığında Cerrah'ın değerine değer katacak.

İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapımı tüm hızıyla süren meydan parkında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Aktaş, projenin Cerrah'ın güzelliğine güzellik katacağını kaydederek "İnegöl Belediyesi olarak gelişen, büyüyen, güzelleşen İnegöl'ü daha iyi standartlara ulaştırmak için büyük bir gayret ve heyecanla hareket ediyoruz. Bunları yaparken de biz İnegöl'ü sadece merkez 21 mahallesiyle değil önceden belediye olup bize bağlanan 4 mahallesiyle de, 91 kırsal mahallesiyle de devam ettirmeye çalışıyoruz" dedi.

Hizmet düsturlarının 'İnegöl merkezde ne varsa kırsalda da aynısı olmalı' olduğunu vurgulayan Aktaş, "Gerçekten ihtiyaçlar çok fazla ve bunu da bir çırpıda yapmanın heyecanı içerisindeyiz. Biz bu kapsamda Cerrah'ta bazı çalışmalar yaptık. Öncelikle daha önce Belediye binası olarak hizmet veren bina şuanda da ek hizmet binası olarak hizmet vermeye devam ediyor. Burada hem tahsilat memurumuz hem zabıtamız hem hizmet masamız, bilgi kültür evimiz bunların hepsi hizmetini sürdürüyor. Çöp toplama ve geri dönüşüm hizmetleri de aynı şekilde burada yerine getiriliyor" diye konuştu.

Cerrah meydan parkı hakkında bilgiler vererek konuşmasını sürdüren Aktaş, şöyle devam etti: "Bu alan ise mahallenin girişi ve ilk göze çarpan yer. Yaklaşık 7000 metrekarelik bir alan. Burada gerçekten bitirildiğinde harika bir proje ortaya çıkacak. Otomobil, minibüs ve otobüslerin park edileceği, bir otopark alanımız var. 5 bin 56 metrekarelik sert zemin yürüyüş ve oturma alanı, 264 metrekarelik amfi alanı, 270 metrekarelik yeşil alan, 310 metrekarelik çocuk oyun alanı ve 100 metrekarelik fitness alanı bulunmakta. Ahşap pergole ve gazebolar ile oturma dinlenme alanları yapılmaktadır. Amfi alanına ve ağaç altına kayrak taşı kaplamalı beton çiçeklere ahşap oturma alanları yapılarak alanda geniş oturma ve dinlenme alanları yapılmakta. Burası hem Cerrah sakinlerimizin hem de İnegöl'den gelenlerin oturup dinlendiği, vakit geçirdiği bir alan olacak. Yüksek bir bayrak direğimizle bir de güneş saati uygulaması yapacağız. Mevcut ağaçları koruduğumuz gibi yeni ağaç uygulamalarımız da olacak. Bu çalışmanın bize yaklaşık maliyeti ise 400 bin lira."

(SB-AÇ)



17.08.2017 17:41:56 TSI

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