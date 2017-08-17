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Biga Kocabaş çayı köprüsünün üst kaplama işlemi durduruldu



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Toprak Akkaya - Safiye Tarı

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga İlçesinde yer alan Kocabaş Çayı Köprüsünün üst kaplama işlemi durduruldu.

Belediye Başkanı İsmail Işık, köprü başında yaptığı açıklamada siyasi polemiklerle çalışmanın durdurulması kararı alındığını ve ardından sökülmesi konusunda müteahhit firmanın çalışmaya başladığını söyledi. Kocabaş çayı ıslahına Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından 2014 yılının mayıs ayında başlandığını hatırlatan Başkan Işık, "Yaptığımız görüşmeler neticesinde köprünün yenilenmesine karar verildi. 2016 yılının ocak ayında üstü açık bir şekilde tamamlanarak trafiğe açılan köprü 2017 yılı nisan ayında Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun bir dizi açılış için Biga'da bulunduğu sırada birebir görüşerek köprünün üstünün kapatılmasını planladığımızı kendisiyle paylaştık ve kendisinin olumlu görüşlerini aldık. 2016 yılı ağustos ayında köprü üstünün kapatılması için ihaleye çıktık. Köprünün kapatılması işi için Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğüne 29 Mayıs 2017 tarihinde müracaat ettik. Müracaatımıza olumlu yada olumsuz her hangi bir dönüş yapılmadı. Başbakanlığın 9 Eylül 2006 tarihli dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı dere yatakları ve taşkınlar konu başlıklı 2006/27 sayılı genelgesinde 3 numaralı bölümde yer alan DSİ tarafından 30 gün içinde cevap verilmemesi halinde uygun görüş verilmiş sayılacaktır ifadesine dayanarak şu an emekliye ayrılan dönemin DSİ Bölge Müdürünü ziyaret ettik. Ziyaretimizde köprünün çalışmasına başlatılması konusunda izin verildi. Bu süreçler neticesinde 3 Temmuz 2017 tarihinde DSİ'ye müracaatımızın üzerinden 35 gün geçtikten sonra köprünün üzerinin kapatılması çalışmasına başladık. 7 Ağustos tarihinde üst karkas sistemin yerleştirilmesi işinin sonuna gelindiğinde köprü çalışmasının durdurulması ile ilgili tarafımıza yazı gönderildi. Köprünün üstünün kapatılması işi ile ilgili iddia edildiği gibi herhangi bir teknik sıkıntı bulunmamaktadır. Bizim yapmak istediğimiz kaplama işi metrekareye 130 kilogram yük getirmektedir. Köprünün yük taşıma kapasitesi ise bu rakamın çok çok üzerindedir. Proje ile ilgili yetkili proje firmalarından destek alınmış ve raporlar hazırlatılmıştır" dedi.

Biga Belediyesi olarak köprü üstü kaplaması ile birlikte çevre düzenlemelerini gerçekleştirerek yaşanacak bir ilçe oluşturmak için çalıştıklarını dile getiren Işık, tüm engellemelere rağmen meclis üyeleri ile birlikte çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

(UYC-OSM)



17.08.2017 17:44:19 TSI

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