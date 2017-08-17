YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gevaş'ta plaj futbolu heyecanı başlıyor

Gevaş'ta plaj futbolu heyecanı başlıyor





VAN (İHA) - Türkiye Futbol Federasyonu Plaj Futbolu Ligi eleme maçları 19-20 Ağustos 2017 tarihlerinde Van'ın Gevaş ilçesinde düzenlenecek.

Bölgeden bir çok takımın katılacağı TFF Plaj Futbolu Ligine ev sahipliği yapacak olan Gevaş Belediyesi şimdiden tüm hazırlıklarını tamamladı. İlki Adilcevaz'da yapılan TFF Plaj Futbolu Ligi turnuvasının Gevaş ayağı 19 ve 20 Ağustos cumartesi-pazar günü Akdamar İskelesi yanında Gevaş Belediyesi Halk plajında açılışı yapılacak. Günler önce hazırlıklara başlayan Gevaş Belediyesi, plaj futbolun oynanacağı alanı düzenleyerek plaj futboluna hazır hale getirmek için 100 arabaya yakın ince kum döktü.

Spor kültürünün gelişmesine katkı sunmak amacıyla böylesi bir organizasyona ev sahipliğini yaptıkları için gurur duyduğunu belirten Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, "Bu tarz etkinliklere Gevaş Belediyesi olarak sürekli destek sunuyoruz. Gevaş kültürel ve sportif faaliyetleriyle de örnek teşkil eden bir belediyedir. TFF ile ortaklaşa yaptığımız plaj futbolu ligi maçına tüm halkımızı davet diyoruz. Akdamar'a nazır güzel bir plajımızda bu etkinliğimizi yapacağız. TFF Van Bölge Müdürü Cengiz Polater'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

(EKİP-ŞAK-Y)



17.08.2017 18:09:04 TSI

NNNN

