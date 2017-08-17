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Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri Koordinasyon toplantısı yapıldı

17 Ağustos 2017 Perşembe, 18:09
Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri Koordinasyon toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bu yıl 736'incisi kutlanacak Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri Koordinasyon toplantısı Bilecik Valisi Tahir Büyükakın başkanlığında yapıldı.
İl Özel İdaresi'ndeki toplantıda, program hakkında bilgi verilmesinin ardından kurumların şenliklerden önce sorumluluk alanlarında bulunan eksikliklerin tespit edilmesi ve yapılacak çalışmalar görüşüldü. Toplantıda, şenliklerin huzur ve güven ortamı içinde yapılması, güvenlik tedbirlerinin alınması ve herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermeden kurumlar arası koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarca alınacak tedbirler ele alındı. Vali Büyükakın, Bilecik'in en büyük etkinliğinin Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri olduğunu anımsatarak, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini söyledi.
Toplantıya, Vali Yardımcıları Mehmet Taşdöğen ve Burhan Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce, İl Emniyet Müdür Vekili Hicri Görgün, Söğüt Kaymakamı Berkan Sönmezay, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu ve İl Genel Sekreteri Halis Nalbant ile ilgili daire müdürleri katıldı.
(CKT-Y)

17.08.2017 18:09:39 TSI
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