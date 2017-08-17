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Eyyübiye'de kurban kesim ve satış yerleri belirlendi

17 Ağustos 2017 Perşembe, 18:11
Eyyübiye'de kurban kesim ve satış yerleri belirlendi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların daha rahat ortamda kurban satış ve kesim işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.
Eyyübiye Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban bayramı hazırlıklarına erkenden başladı. Vatandaşların kurban bayramı öncesi yapacağı satış işlemi ve sonrasındaki kesim işlemi sırasında mağdur olmalarını önlemek isteyen ekipler, çalışmalarına devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi koordineli bir şekilde çalışmalarına başladı. Ekipler vatandaşların kurbanlarını rahatlıkla kullanabilecekleri kesim ve satış yerlerini belirledi.
9 ayrı alanda vatandaşların rahatlıkla ulaşabilecekleri kurban kesim yerleri ile 4 ayrı alanda satış işlemin yapılacağı yerler, Dem-Et Kesim Mezbahası, Toki Konutlarının içinde bulunan cami yanındaki semt pazar yeri, Buhara Mahallesi Soro İmam Taziyeevi yanında bulunan buhara semt pazar yeri, Eyyüp Peygamber Makamı doğusundaki boş alan, Eyyüp Kent Mahallesi 3962'nci sokakta bulunan yeni Pazar yeri, SSK Caddesinin sonunda yer alan elektrik trafosunun kuzeyindeki boş alan, çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde binaların kendi bahçelerindeki müsait alanlar, Yenice semt pazarı, tüm oto ve halı yıkama iş yerleri olarak belirlenirken kurban satış yerleri ise, Halepli Bahçe Yakup Kalfa İlköğretim Okulu karşısındaki boş alan, Eyyüp Peygamber Makamı doğusundaki boş alan, SSK Caddesinin sonundaki elektrik trafosunun kuzeyindeki boş alan ve Yeni Hayvan Pazarı olarak belirlendi.
Ayrıca kurban satışı ile kesiminin yapılacağı yerleri belirten broşürler de dağıtılmaya başlandı.
(Şİ-LO-Y)

17.08.2017 18:11:51 TSI
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