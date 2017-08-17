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Fırat Kalkınma Ajansı personel alıyor



MALATYA (İHA) - Fırat Kalkınma Ajansı'na 6 uzman ve 2 destek personel alımı yapılacağı açıklandı.

Malatya Valiliğinden yapılan duyuruda Malatya, Bingöl, Elazığ ve Tunceli illerinde hizmet veren Fırat Kalkınma Ajansı'na toplam 8 personelin alınacağı belirtildi. 6 uzman ve 2 destek personelinin alınacağının belirtildiği duyuruda işe alınacak personellerin takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisine sahip, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve organizasyon ile yönetim becerisine sahip olma vasıflarının arandığı kaydedildi.

Alınacak personellerde görev verilecek herhangi bir birimde veya ilde şartsız görev yapmayı kabul etme şartı da aranıyor.

Sınava girmek isteyen adayların 25 Ağustos itibari ile Turgut Özal Mahallesinde bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine başvurmaları istenirken 15 Eylül 2017 tarihine kadar sürecek olan başvurular ise sabah 08.00 ile 18.00 arasında kabul edilecek.

Alım ile ilgili detaylı bilgiler ise Malatya Valiliğinin resmi internet sitesinde mevcut.

(CÖ-LO-Y)



17.08.2017 18:13:37 TSI

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