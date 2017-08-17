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Emniyet personellerine stres yönetimi ve öfke kontrolü semineri



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Emniyet Müdürlüğü personelinin hizmet kalitesini artırmak, moral ve motivasyonu daha yüksek tutmak ve vatandaşlarla ikili ilişkilerde daha sağlıklı iletişim kurabilmek amacıyla öfke kontrolü, nezaket ve görgü kuralları, iletişim becerileri ve stres yönetimi konularında eğitim düzenlendi.

Emniyet müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görevli her rütbeden toplam 856 personelin katılımıyla 10 dönem olarak planlanan ve emniyet müdürlüğünün görevli Psikolog Bayram Yaşar tarafından verilen eğitimlerde, strese yol açan nedenler, stresle baş edebilme yolları, kendi duygularını yönetme, öfke kontrolü ve sağlıklı bir iletişimin nasıl kurulabileceği konuları anlatıldı.

Verilen eğitim sonucunda, personellerin öncelikle kendi bedensel ve psikolojik sağlıklarında ki kalitenin artırılması yanında, personelin aile içi sağlıklı iletişimi, iş yaşamındaki sosyal çevresindeki olumlu iletişimi ile kurumun insan kaynakları, hizmet kalitesinin ve kapasitesinin arttırılacağı değerlendirildi.

(CK-LO-Y)



17.08.2017 18:16:03 TSI

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