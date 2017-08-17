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Bartın'da hacı adayları uğurlandı



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Halil Tekin

BARTIN (İHA) - Bartın'da hacı adayları binlerce kişinin katıldığı törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Bartın Valisi Nusret Dirim'inde katılımıyla, Bartın İmam Hatip Lisesi Camii önünde düzenlenen törenle hacı adaylarını binlerce kişi kutsal topraklara uğurladı. Yaklaşık bir ay sürecek olan hac vazifesine gitmek için alana gelen 76 hacı adayı ve yakınlarına hitaben konuşan Bartın Valisi Nusret Dirim, "Diyanet işleri başkanlığının organizasyonunda burada toplanan hacı adaylarını birazdan kutsal topraklara uğurlayacağız. Hac ibadeti İslam dininin temel şartlarından birisi. Gücü yeten kardeşlerimizin ömründe bir kere yapması gereken ibadettir. Kolay bir ibadet değil, birçok meşakkatleri var. Bende 5 sene önce kısmet oldu kutsal topraklara gittim. Sizlerden isteğim ülkemize dua edin Bartın'a dua edin yolunuz açık olsun Allah'a emanet olun" dedi

Okunan dualar eşliğinde yakınları ile vedalaşan hacı adayları araçlarına binerek kutsal topraklara hareket etti.

(HT-RFK-Y)



17.08.2017 18:18:53 TSI

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