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İnşaattan düşen yaşlı adam yaralandı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kendisine evinin inşaatından düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sincik ilçesinde kendisine ait olan yapımı devam eden 1 katlı inşaatta çalışan Hüseyin İ. (65), dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Kahta Devlet Hastanesine daha sonra Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CK-SD-Y)



17.08.2017 18:24:38 TSI

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