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Vali Karaloğlu turizm alanlarını inceledi

- Vali Münir Karaloğlu:

- " Çıralı ,Olympos ve Adrasan'ı butik otellerle canlandıracağız"



(fotoğraflı)



Ramazan Sarıkayalı

ANTALYA (İHA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Müdürleriyle birlikte Çıralı Olympos ve Adrasan'da incelemelerde bulundu. Karaloğlu, amaçlarının Çıralı Olympos ve Adrasan'da da doğaya uygun bir şekilde turizmin büyük tesisler yapılmadan butik oteller şeklinde canlandırılması olduğunu söyledi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu önce kemer İlçesine bağlı Çıralı Mahallesi tatil merkezini ziyaret etti. Ardından Plaj dan yürüyerek Olympos Antik kentine geçti. Vali Karaloğlu'nu Olympos'ta Kumluca Kaymakamı Dr. Polat Kara, Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Ak parti Kumluca İlçe Başkanı Arif Yavuzer, Olympos Kazıları başkanı Prof. Dr. Yelda Olcay Uçkan ve daire amirleri karşıladı. Vali Karaloğlu Olympos kazı alanında inlemelerde bulunduktan sonra yaptığı toplantıda İl Müdürleri ile birlikte Olympos ve Adrasan'ın sorunlarını içeren bir toplantı yaptı. 2016 yılı Haziran ayında yanan alanlarda yeniden filizlenen çam fidanlarını inceledi. Vali Karaloğlu, heyetle birlikte DSİ tarafından yapımı tamamlanan Adrasan Göletine geçti. Ardından da Adrasan'dan yatla denize açıldı.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Karaloğlu, "Bugün Kemer İlçemize bağlı Çıralı Mahallemizde, Kumluca İlçemize bağlı Olympos ve Adrasan Mahallelerimizde incelemelerde bulunduk. İl Müdürlerimiz, Ak parti Antalya Milletvekilimizle beraber bu bölge de devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceledik. Bölgenin birikmiş sorunları var. Çıralı, Olympos ve Adrasan Batı Antalya Bölgesinin gözde turizm beldeleridir. Buralar turizm açısından bakire yerdelerdir. Buralarda kendiliğinden gelişmiş doğaya uygun turizmimiz var. Ahşap yapılaşmış alanlarımız var. Alt ve üst yapı sorunları var. Planlanmış yatırımları var. Büyükşehir Belediyemiz, İlçe Belediyemiz ve kamu kuruluşlarımızla sorunları yerinde inleyerek sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Üzerinde bulunduğumuz Adrasan Barajımız 2.5 Milyon metreküp su tutacak kapasiteye sahiptir. 6 Bin Hektar alanı sulayacak. Bu bölgeler turizmle birlikte tarımda yapılan bölgedir. Bu barajla birlikte sebze ve meyve alanları sulanacak. İl Müdürlüklerimize sorumlulukları alanlarda gerekli takibi yapmaları için talimatı verdim. Ankara'da ki iş takibi için milletvekilimizden yardım istedik. Amacımız Batı Antalya'da Kemer'den sonra Çıralı Olympos ve Adrasan'da da doğaya uygun bir şekilde turizmin büyük tesisler yapılmadan butik oteller şeklinde canlandırılmasıdır. Zaten burada kendiliğinden oluşmuş doğaya uygun bir yapı var. Bu bölgenin Türkiye ye uygun bir turizm modeli oluşturmasını istiyoruz.



17.08.2017 18:50:57 TSI

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