YEREL HABERLER / ÇORUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çorum Belediyesi 17 bin fidanı toprakla buluşturacak

Çorum Belediyesi 17 bin fidanı toprakla buluşturacak



(Fotoğraflı)



ÇORUM (İHA) - Çorum Belediyesi, 2017 yılıhda şehrin değişik noktalarında 17 bin 305 fidanı toprakla buluşturacak.

Modern parklar, semt parkları, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve yetişmiş ağaçlarla şehri donattıklarını söyleyen Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, "Ağaç dikebileceğimiz, çiçek ekebileceğimiz, yeşile dönüştürebileceğimiz neresi varsa değerlendiriyoruz. Çalışma yaptığımız bölge sakinlerinin de beklentilerini de dikkate alarak yeşil dokuyu artırıyoruz" dedi.

Park ve yeşil alan konusunda Türkiye'nin örnek şehirlerinden birisi haline geldiklerini belirten Başkan Külcü, "Belediye olarak göreve geldiğimiz 2009'dan beri insanımıza rahat nefes aldıracak önemli projeleri hayata geçirdik. Çok sayıda park ve yeşil alan çalışmamız da sürüyor. Yeni yapılan ya da tamamen yenilenen parklar, artan yeşil alanlar, dikilen ağaç ve fidanlar, genişletilen çim ve çiçek sahaları ile Çorum artık bambaşka bir çehreye sahip" diye konuştu.

'8 yılda 150 bin yetişmiş ağaç diktik'

Göreve geldikleri 2009 yılından beri 8 yılda yirmi türden toplam 150 bin yetişmiş ağacı ve yüz binlerce fidanı toprakla buluşturduklarını hatırlatan Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, "2017 yılında da karaçam, mavi selvi, akça ağaç, Londra çınarı, ıhlamur, süs eriği, süs armudu, dişbudak gibi 17 bin 305 yetişmiş ağacı daha şehrin değişik bölgelerinde toprakla buluşturacağız. Diktiğimiz bu ağaçların bakımlarını da düzenli olarak yapıyoruz" şeklinde konuştu.

(BÖ)



17.08.2017 18:48:57 TSI

NNNN

