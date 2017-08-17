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Şemdinli'nin ilk kadın öğretmeni Nimet Öz hayatını kaybetti



(Fotoğraflı)



Ecevit Bay

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin ilk kadın öğretmeni Nimet Öz hayatını kaybetti.

İlçede doğup büyüyen ve 41 yıl boyunca öğretmenlik yapan Şemdinli'nin ilk kadın öğretmeni Nimet Öz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zor şartlar altında okuyan ve ilçede lise olmadığı için erkek öğrencilerle birlikte yaya olarak Yüksekova ilçesine giderek eğitim alan Öz, mezun olunca doğduğu memleketinde öğretmenlik yapmaya başladı. 41 yıl boyunca öğretmenlik yapan ve kariyerinde büyük başarılara imza atan öğretmen Nimet Öz, 4 çocuğunu da öğretmen yaptığı gibi ilçede onlarca öğretmeni de yetiştirdi.

4 çocuk annesi öğretmen Nimet Öz'ün cenazesinin Şemdinli Asri Mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

(ATL-ÖZ-Y)



17.08.2017 23:10:01 TSI

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