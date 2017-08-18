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Başsavcı Yeldan: "Adalette öncü şehir Adana"



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ADANA (İHA) - Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'na atanan Hakim Mehmet Ali Çolak, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hakan Kuzu'yu ziyaret etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararı ile Adana 1. Sulh Ceza Hakimi iken Adana Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Mehmet Ali Çolak, göreve yeni başlamasından dolayı Cumhuriyet Başsavcı Ali Yeldan ile birlikte Vali Mahmut Demirtaş'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Demirtaş, Mehmet Ali Çolak'a hayırlı olsun temennisinde bulunup tüm adliye mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.



"El birliğiyle hızlı ve etkin yargı hizmeti"

Başsavcı Yeldan ve Komisyon Başkanı Çolak daha sonra HSK 1. Dairesi'nin 3 Temmuz 2017 tarihli Bölge Adliye Mahkemeleri ile Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Kararnamesi ile Mersin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevinden Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı'na atanan Hakan Kuzu'yu ziyaret etti. Yeldan ve Çolak'ı yeni faaliyete geçecek olan Adana Bölge Adliye Mahkemesi binasındaki makamında ağırlayan Başkan Hakan Kuzu, hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisinin sağlanması konusunda azami dikkat göstereceklerini belirterek, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Kuzu'ya yeni görevlerinde başarılar dileyen Yeldan ve Çolak, "El birliğiyle vatandaşlarımızla ilgili yargı süreçlerinin adil, etkili ve hızlı şekilde işlemesini sağlamak amacıyla Adana'nın adalette de öncü şehir olması için çalışacağız" diye konuştu.

(ELF-Y)



18.08.2017 09:39:10 TSI

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