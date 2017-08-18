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Aydın'da kanatlı hayvanlar için yem hazırlıkları sürüyor

18 Ağustos 2017 Cuma, 09:42
Aydın'da kanatlı hayvanlar için yem hazırlıkları sürüyor
Aydın'da kanatlı hayvanlar için yem hazırlıkları sürüyor

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çetinkaya
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde buğday hasadın ardından kanatlı hayvanlar için kırma yem hazırlıkları sürüyor.
Efeler ilçesi Ramazanpaşa Mahallesi Hasırcılar Çarşısında yem tasnifleme işlerin devam ettiğini belirten üretici Yunus Evcimen, "Özellikle kanatlı havanlar için hazırlanan çeşitli yemlerimiz var Tasnifleme işlerimiz devam ediyor. Arpa, buğday ve mısır dan elde edilen kanatlı hayvanın büyüklüğü ve küçüklüğüne göre özel hazırlanmış kırma yem türlerimiz de mevcuttur. Kırma yemler 1 - 1.5 TL arasında fiyatlarda satışları gerçekleştirilirken haşlanmış buğday hedik ve aşurelikler ise 2.5 - 3 TL'den satışı yapılmaktadır" dedi.
Çiftçi İsmail Taş ise, yemliklerin hazırlanmasının meşakkatli olduğunu fiyatların düşük olması nedeniyle onca harcanan emeği yeterince karşılamadığını ifade etti.
(HÇ-MB-Y)

18.08.2017 09:45:34 TSI
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