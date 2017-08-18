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Platform Abdullah Çiftçi'yi konuk edecek



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu, bu ayki toplantısında, Bilgi Teknolojileri Uzmanı ve Siyaset Bilimci Abdullah Çiftçi'yi konuk edecek.

Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu, aylık periyotlar halinde düzenlediği toplantılara Hasan Demir başkanlığında devam ediyor. Bilgi Teknolojileri Uzmanı ve Siyaset Bilimci Abdullah Çiftçi'nin konuk olacağı toplantı 21 Ağustos Pazartesi saat 20.30'da Ramada Otelde gerçekleşecek.

(RŞ-İÇ)



18.08.2017 09:50:25 TSI

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