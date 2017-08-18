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Hastanede çocuklar için oyun alanı kuruldu



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi bünyesinde çocuk oyun alanı oluşturuldu.

Hastanenin çocuk polikliniğinin yatan hasta servisinin bulunduğu katta yaklaşık 70 metrekarelik alan üzerine kurulan oyun alanı sayesinde hastaneye gelen çocuklar bir yandan tedavi olurken diğer yandan ise gönüllerince eğleniyorlar. Çocuk oyun alanından çocukların belirli saatlerde faydalandığını söyleyen Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Yaşar Akay, "Çocuk polikliniğinin bulunduğu katta 70 metrekarelik bir alan oluşturduk ve buraya çocuk oyun grupları yerleştirdik. Hastanede tedavisi devam eden çocuklar, kontrollü bir şekilde belirlenen saatlerde buradan faydalanıyor. Doktorların sakınca görmediği ve durumu müsait olan çocuklar buraya alınıyor ve her gün bir saat burada vakit geçirebiliyor. Çocukların sosyalleşmesi için faydalı olduğunu düşündüğümüz çocuk oyun alanında çocuklar güzel vakitler geçirirken, hastanede görevli çocuk gelişimi ve çocuk psikiyatri uzmanı arkadaşlarımız tarafından da takipleri yapılıyor. Buraya kesinlikle bulaşıcı hastalık taşıyan ve enfeksiyonlu çocuklar alınmıyor. Çocuklar burada tedavi görürken artık sıkılmıyor ve aileler de birazcık olsun çocukların sevinciyle rahatlıyor" diye konuştu.

(HO-MSA-Y)



18.08.2017 10:14:42 TSI

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