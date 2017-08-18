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Genç çiftçiler hayvanlarına kavuştu



(Fotoğraflı)



Hacı Güneş

DİYARBAKIR (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlanması amacıyla yürütülen Genç Çiftçi Projesi kapsamında 4 çiftçiye toplam 148 adet koyun dağıtımı yapıldı.

Çermik İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yusuf Güden, bakanlık tarafından 3 yıllık olarak planlanan bu projenin, 2016 yılında uygulanmaya başlandığını ve genç çiftçi adaylarından yoğun bir ilgi gördüğünü söyledi. Güden, "Dağıtım esnasında, hayvanları teslim almaya gelen genç çiftçilerin, oldukça heyecanlı olduğu görüldü. Hayvan teslim edilen 4 kişinin de bayan olması, projenin amacına ulaştığının bir bakıma göstergesi oldu" dedi.

Genç çiftçiler projeden dolayı yetkililere çok teşekkür ettiklerini ve bu hayvanlar sayesinde aile bütçelerine ve ekonomiye katkı sağlayacak olmalarından dolayı gururlandıklarını belirterek, ihtiyacı olan diğer genç çiftçilere de yardımcı olunmasını istediklerini söyledi.

(HG-AKK-Y)



18.08.2017 10:21:52 TSI

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