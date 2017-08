YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Aksaray İl Başkanı Karatay görevinden istifa etti

Yasin Can

AKSARAY (İHA) - AK Parti Aksaray İl Başkanı Abdulkadir Karatay il başkanlığı görevinden istifa etti.

Başkan Karatay, yaptığı yazılı açıklamada, "20 Aralık 2014 tarihinden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Başbakanımızın ve halkımızın teveccühü ile Aksaray il başkanlığı görevini deruhte ediyorum. Bu süreçte Aksaray il teşkilatı olarak 7 haziran ve 1 kasım seçimlerinden ve tarihi 16 Nisan referandumundan alnımızın akıyla çıktık hamdolsun. Bu süreçte yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Rabbime bize böyle dostlar nasip ettiği için bize böyle dava arkadaşları nasip ettiği için hamdediyorum. 20 Aralık 2014 tarihinden bugüne taşımaktan şeref duyduğum, onur duyduğum il başkanlığı görevini Rabbimin ve milletimizin emaneti olarak görüp gücümüz yettiğince yerine getirmenin gayreti içinde olduk. AK Parti bu milletin varlık ve yokluk mücadelesinin bugün için ete kemiğe bürünmüş organize olmuş halidir. Bu kutlu mücadelede liderimiz, Başkomutanımız, Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bir ekibin parçası olduğumuz için ve millete ümmete hizmet yolunda bize yorulmayı, çabalamayı, koşturmayı nasip eden Allah'a hamdolsun. Millet olarak tarihi olaylara şahitlik ettiğimiz bu günlerde, FETO yapılanmasının her türlüsü açığı gizlisi kriptosu mahremi gibi... Mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da bütün şiddetiyle devam edecektir. Savaşımız kuklalarla değil kuklacıyladır. Sayın Cumhurbaşkanımız FETÖ ihanet yapılanması ile mücadelesinde asla yalnız kalmayacaktır. 16 yıl önce bu milletin aziz evladı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bayrağı acılan ve adına AK Parti ismi verilen partimiz milletin varlık yokluk mücadelesi ile beraber gönülleri şehirleri zihinleri mamur etmiştir. Bundan sonra da her daim kendini yenileyerek, dik durup eğilmeyerek, hep genç kalarak bu aziz milletimize hizmet etmeye devam edecektir. Bu vesileyle önümüzdeki kongre sürecinde il başkanlığına aday olmayacağımı ifade etmek istiyorum. Bu emaneti tarafıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çalışmalarımızda destek olan Başbakanımız Sayın Binali Yıldırıma, Teşkilat Başkanımız Sayın Mustafa Ataş'a, Grup Başkan Vekilimiz İlknur İnceöz'e, Milletvekillerimiz Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serdengeçti'ye, Ali Rıza Alaboyun, Ruhi Açıkgöz, Ahmet Yaşar'a, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza ve teşkilatımızın fedakar yöneticilerine ve hassaten 3 yıl boyunca yalnız bırakmayan il yönetim kurulu üyelerime ayrı ayrı teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum.Ve son bir teşekkürü de Aksarayımızın güzide insanları hemşehrilerimize yapmak istiyorum. Partimize ve vatanına sahip çıkarak bizleri her platformda zirveye çıkaran aziz hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki süreçte partimizin neferi olarak şahsım ve yönetim kurulu üyelerimin ülkemiz ve şehrimiz için aynı tempoyla ve azimle çalışmaya devam edeceğimizi ve partimizin emrinde olacağımı belirtmek isterim" dedi.

18.08.2017 10:28:43 TSI

