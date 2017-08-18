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Diş eti kanamalarına dikkat

18 Ağustos 2017 Cuma, 10:28
Diş eti kanamalarına dikkat
Diş eti kanamalarına dikkat

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Diş Hekimi Zafer Kazak, diş eti kanamalarına dikkat çekti.
Diş eti kanamasının temel sebebinin kişilerin ağız bakımını doğru ve olması gerektiği gibi yapamamasından kaynaklandığını anlatan Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, "Yüzde doksan dokuz sebep budur. Biz eğer çok sağlıklı diş ve diş eti yapısına sahipsek bile sadece birkaç gün fırçalamayı düzgün bir şekilde yapmadığımız takdirde de kanama başlayabilir" dedi.
YÜZEYSEL KANAMALAR VE İLTİHAPLARA DİKKAT!
Diş eti kanamalarının ihmal edilmemesi gerektiğini anlatan Diş Hekimi Zafer Kazak, daha sonra şunları söyledi; "Eğer bunun sonrasında bakımı tekrar düzenli bir şekilde yapıp diş ve diş eti üzerindeki plak dediğimiz besin artıklarının, mikro seviyede öğütülmüş olan ve dişlerin üzerinde biriken kısımları uzaklaştırırsak tekrar sağlıklı hale dönebiliriz. Fakat biz eğer bu aşamada diş bakımını düzenli ve olması gereken biçimde yapmamışsak bir ileri aşamasında diş etinin üzerindeki yüzeysel kanamalar ve iltihaplar oluşmaya başlar. Bu aşamada diş hekimine giderek daha profesyonel bir temizlik yaptırmak zorundayız.
MUTLAKA DİŞ HEKİMİNE GİDİN!
Eğer bu dönemde de temizliği doğru bir şekilde yapmamışsak, kemik erimelerine doğru giden diş eti hastalıkları oluşur. Bu da artık o dişi kaybetmemize giden yolda çok önemli bir problem yaratacak durumdur. Eğer diş eti kanamalarımız varsa mutlaka diş hekimimizi ziyaret etmeliyiz ve diş hekimimizin önerdiği şekilde bakımları yapmaya başlamalıyız."
(ERZ-AT-Y)

18.08.2017 10:31:35 TSI
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