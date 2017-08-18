İzmit Belediyesi'nin camilere desteği sürüyor
(Fotoğraflı)
Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Rahmet Camii'nin lavaboları, İzmit Belediyesi tarafından yenilendi.
İzmit Belediyesi'nin camilere desteği devam ediyor. Çalışmalar kapsamında son olarak Rahmet Camii'nin atıl vaziyetteki tuvaletleri yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Yaklaşık 45 bin TL'ye mal olan çalışma ile 37 metrekarelik alan kullanışlı hale getirildi. Tuvaletleri yenilen Rahmet Camii cemaati de yapılan çalışmalar için İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.
(GY-Y)
18.08.2017 10:45:51 TSI
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