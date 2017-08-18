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Sorunları yerinde görüp tespit ediyorlar



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanlığı il genelinde mahallelerin sorunlarını sahada masaya yatırıyor.

Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Salihli'deki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Arslan'a ziyaretlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Koordinatörü Ali Rıza Ünveren eşlik etti. ilk olarak Kapancı Mahallesi'ni ziyaret eden Arslan, Muhtar Ali İhsan Yanık ile buluştu. Ardından sırayla Karayahşi Muhtarı Halil Akaydın'ı, Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı İbrahim Kerse'yi ve Gökköy Muhtarı Arif Şenkal'ı ziyaret eden Arslan, hem muhtarların hem de vatandaşların taleplerini dinledi. Son olarak Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret eden Daire Başkanı Ersoy Arslan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, muhtarlarla ve vatandaşlarla yapılan buluşmaları önemsediklerini belirterek, "12 günde 57 merkez mahallemizi ziyaret ettik. Bunun dışında ilçelerde de mahalle muhtarlarımızı ziyaret ediyor, hem onlarla hem vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinliyoruz. Başkanımız Cengiz Ergün'ün öncülüğünde çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" diye konuştu.

(SC-Y)



18.08.2017 10:52:06 TSI

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