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Ahlat'ta "Tarihimiz Dile Gelsin" projesi



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Serdar Adıyaman

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Tarihimiz Dile Gelsin" projesi kapsamında açılan sergi ilgi gördü.

İlçede faaliyet gösteren Ahlat Kadınını Bilgilendirme, Geliştirme, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (AHKAD) tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen "Tarihimiz Dile Gelsin" projesi kapsamında açılan kurs sonunda sertifika töreni ve sergi düzenlendi. Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde açılan sergide, kadınlar hat sanatı, deri yakma, ahşap yakma, deri kesme, deri yapıştırma teknikleriyle yaptıkları el sanatlarını sergilediler.

Düzenlenen serginin açılışı öncesi konuşan AHKAD Başkanı Semra Çeker, "Tarihimiz Dile Gelsin projesi kapsamında açılan kursta dernek üyesi ve işsiz bayanlara hat sanatı, deri yakma, ahşap yakma, deri kesme, deri yapıştırma teknikleriyle el sanatları öğretildi. Eğitim süresince Ahlat'ın tarihi dokusu, kümbetler, mezar taşları, camiler, mağaralar ve köprülerin tanıtımı ile başlayarak Selçuklu motifleriyle hat sanatı, deri yakma sanatı, ahşap yakma sanatı, deri kesme, deri yapıştırma teknikleri ile teorik eğitim çalışması uygulandı. Bu proje kapsamında verilen eğitimle istihdam ve girişimcilik konusunda kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesi, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, eğitim ve işgücünün talebine duyarlılığın artırılması, dezavantajlı gruplara yönelik farkındalık hizmet kalitesinin artırılması sağlanacaktır. Proje yapımı ve kurs süresince kendilerine desteklerini esirgemeyen Ahlat Kaymakamımız Bülent Tekbıyıkoğlu'na, Konya'da bulunan MİD Akademisine, Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne ve kurs hocası Nursen Karadağ'a teşekkür ederim" dedi.

Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu ise, Ahlat'ın 700-800 yıl önce büyük bir şehir, büyük bir medeniyet merkezi ve sanatın da zirve yaptığı bir şehir olduğunu söyledi. Tekbıyıkoğlu; "Ahlat aynı zamanda o dönemde birçok sanatı da kendi bünyesinde çıkarmış bir şehir. Kündekari gibi, taş oymacılığında zirveye çıkmış bir şehir. Bastonculukta hala belki dünyada en iyi bastonların yapıldığı şehirlerden bir tanesidir Ahlat. Taş oymacılığı, ahşap oymacılığı, bastonculuk hala devam etmektedir. Sanatta 700-800 yıl önceden gelen bir geleneğin devam ettiğini görüyoruz. Ahlat'ta son bir yıl içerisinde bir sanat daha çıktı, ismini de ben bıraktım tutkara sanatı. Ziftle tutkalın buluşmasıyla adeta eserlere üç boyut veren bir sanat. Deri yakma sanatının çok enteresan ve güzel çeşitlerini Ahlat'ta gördük. Güven Ayber Hocamız da çok güzel eserler ortaya çıkarmış. Herkesin dünyada çeşitli meşgaleleri var, ama bu meşgaleden sanatla olsun bir müddet uzakta kalması insan psikolojisi üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu ben bizatihi biliyorum. Bayanlarımızın sanatla meşgul olmasını takdir ediyorum. Bununla beraber Ahlat Kadınını Bilgilendirme, Geliştirme, Sosyal Dayanışma ve Dayanışma Derneğini de çabalarından ve gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Bu serginin ve sertifika töreninin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, eşleri ile birlikte serginin açılışını yaptı. Açılıştan sonra kursu başarıyla bitiren kursiyerlerin sertifikaları takdim edildi. Serginin gezilmesi ve verilen ikramın ardından program sona erdi.

(SAD-MSA-Y)



18.08.2017 10:59:03 TSI

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