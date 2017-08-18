YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Balkanlar'da sünnet coşkusu

Balkanlar'da sünnet coşkusu



(Fotoğraflı)



Zafer Peker

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk ve Kosova'da düzenlenen sünnet şölenlerinde toplam bin 735 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.

Osmanlı coğrafyasında ecdat yadigârı eserleri bir bir ayağa kaldıran Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bu yıl 12.'si yapılan sünnet şöleni, Üsküp Kurşunlu Han'da yapıldı. Törene Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık, El Hilal Yardımlaşma Teşkilatı Başkanı ve Makedonya Kültür Bakanlığı Müsteşarı Behicüddin Şehabi ile çok sayıda Üsküplü sünnet çocukları ve aileleri katıldı.

Üsküp'te 400 çocuğun erkekliğe ilk adımlarını attıkları sünnet şöleninde konuşan Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, dost ve kardeş ülke Makedonya'da çok ciddi bir faaliyete imza atıldığını belirterek, başta Bursa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere destek veren bütün kişi ve kurumlara teşekkür etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdülkadir Karlık da belediye olarak Makedonya'yı çok önemsediklerini ifade etti. Bursa'da yaşayan her iki aileden birinin Balkan kökenli olduğunu aktaran Karlık, "Bizim Makedonya ile Üsküp'teki kardeşlerimizle tarihi, kültürel bağlarımız var, akrabalık, komşuluk bağlarımız var. Bu ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Dost ve kardeş Makedonya ile daha güzel ilişkiler kurma adına bu projelere imza atıyoruz" diye konuştu.

El Hilal Yardımlaşma Derneği Başkanı Behicuddin Şehabi de bu yıl 400 çocuğu sünnet ettirdiklerini belirterek, çocuklara geleneklere uygun olarak kıyafetler giydirdiklerini dile getirdi. Şehabi, kendilerine destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu. Sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Balkan coğrafyasındaki sünnet organizasyonlarını her yıl daha da genişleten Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl Makedonya Kırçova'da 135, Üsküp'te 400, Sırbistan'da 200, Karadağ'da 150, Arnavutluk'ta 200, Kosova Kline'de 500, Kosova İpek ve İstog bölgelerinde de 150 olmak üzere toplam 1735 çocuk erkekliğe ilk adımlarını attı.

(MŞ)



18.08.2017 11:13:19 TSI

NNNN

