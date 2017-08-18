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Siirt Valisi Atik Pervari'de



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, ilçe ziyaretleri programı kapsamında Pervari'ye giderek vatandaşlarla bir araya geldi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alıp talepleri dinledi.

Pervari Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Atik, Kaymakam Vekili Haktan Gökçekuyu'dan brifing aldı, Çınaraltında vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Atik, vatandaşlara etkin bir kamu hizmeti sunmak amacıyla ilçede yatırımın devam ettiğini ifade ederek, yeni Hükümet Konağının bu yılın sonunda bitirilmesini hedeflediklerini söyledi. İlçede alt yapı çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Vali Atik, üst yapı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, Pervari Belediyesi tarafından yapılan sanat sokağının halkın hizmetine sunulmasından büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, Pervari'nin hizmetlerin en güzeline laik olduğunu belitti.

Pervari'nin, Eruh'un ve diğer ilçelerimizin terörle değil, yatırımlarla, güzel hizmetlerle, kültürle sanatla anılmasını arzu ettiklerini belirten Vali Atik, terörle kararlıkla etkin mücadelenin sürdüğünü, terör örgütünde büyük kayıplar ve kopmalar olduğunu vurguladı. Vali Atik dönüş oylunda Siirt-Pervari-Siirt Karayolu üzerinde bulunan Kilis köyünde çocuklarla bir araya gelerek kendileri ile bir süre sohbet etti, çeşitli hediyeler verdi.

(MND-MP-Y)



18.08.2017 11:26:57 TSI

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