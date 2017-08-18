YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Üzülmez'den parkta inceleme

Başkan Üzülmez'den parkta inceleme



(Fotoğraflı)



Cihan Atik

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kanal Park projesini yerinde inceleyerek parkta bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Kartepe Kanal Park Projesi ve Yürüyüş Yolu'ndaki çalışmalar hızla devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, beraberindeki ekibiyle birlikte yapımına devam edilen projedeki çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sırasında parkta eğlenen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Üzülmez, çocukların eğlencelerine ortak oldu.

19 bin metrekarelik alanda planlanan Kanal Park Projesinde spor aletleri, futbol sahası, yürüyüş yolları, kamelyaları ve çocuk oyun grupları bir bütünlük oluşturacak şekilde dizayn edildi. Ekipler projenin ilk etabında sert zemin yapımlarını tamamladıktan sonra park alanında bitkilendirme, sulama sistemi kurulması, aydınlatma direkleri, kamelya ve spor aletleri montajlarını da tamamladı.

Kanal Park Projesi kapsamında park içerisinde 750 metre, toplamda bin 500 metre yürüyüş yolu yapımı ise devam ediyor. Yürüyüş yolu İzmit Yahya Kaptan'da bulunan yürüyüş yolu ile birleştirilecek. Kanal Park Projesi içerisinde yer alacak olan iki kafe için çalışmalar son aşamaya geldi. En kısa sürede park içerisinde montajına başlanılacak kafe tamamlandığında vatandaşlara hizmet verecek.

(GY-Y)



18.08.2017 11:43:46 TSI

NNNN

