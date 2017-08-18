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Usta gazeteci anjiyo oldu

18 Ağustos 2017 Cuma, 11:53
Usta gazeteci anjiyo oldu
Usta gazeteci anjiyo oldu

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin ve Tarsus'ta uzun yıllar gazetecilik, televizyonculuk ve radyoculuk yapan Ergün Serin, Medical Park Tarsus Hastanesi'nde anjiyo oldu.
Mersin ve Tarsus'ta basın sektörünün önemli isimlerinden gazeteci, televizyoncu ve radyocu Ergün Serin, bundan yaklaşık 2 ay önce ayağında ağrı hissetmeye başladı. Ergün Serin, ağrıları geçmeyince Şehir Hastanesi'ne başvurduğunda MR çekildi. MR sonucunu inceleyen uzman doktorlar, anjiyo yapılması gerektiğini söyledi.
Kardeşi hep yanındaydı
Ergün Serin, Medical Park Tarsus Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Kalmış'a başvurdu. Dr. Ahmet Kalmış ve ekibi, Ergün Serin'e başarılı bir anjiyo işlemi gerçekleştirdi. Anjiyo öncesi ve sonrasında Ergün Serin'i, Almanya'da yaşayan kardeşi Ali Haydar Serin de yalnız bırakmadı. Ergün Serin, Uzm. Dr. Ahmet Kalmış ve Medical Park ailesinin ilgisi nedeniyle kendisini çok iyi hissettiğini belirterek teşekkür etti.
(ELF-Y)

18.08.2017 11:55:15 TSI
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