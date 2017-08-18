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Geleceğin bilim adamları BTM'de yetişiyor

18 Ağustos 2017 Cuma, 11:53
Geleceğin bilim adamları BTM'de yetişiyor
Geleceğin bilim adamları BTM'de yetişiyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, üstün yetenekli çocukları yaz kampında bir araya getirecek.
Yaz kampı 21-25 Ağustos tarihleri arasında Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Üstün zeka seviyesine sahip 8-13 yaş arası çocuklara yönelik gerçekleştirilecek yaz kampı 5 gün devam edecek. Üstün yetenekli çocukların bilim atölyeleriyle problem çözme yetenekleri sınanacak. Çocuklar etkili düşünme becerisi kazanacak. Ayrıca güzel sanat çalışmaları da programa dâhil edildi.
Geleceğin kaşifleri, mühendislik, elektronik ve fizik alanlarına ilişkin atölye çalışmalarıyla da kendilerini geliştirme imkânı bulacak. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilecek üstün yetenekliler yaz kampı kontenjanla sınırlandırıldı. Kampa çocuklarını göndermek isteyen ailelerin çocuklarının geçerli zekâ testi sonuç raporlarını BTM'nin internet sitesinde yer alan başvuru formuna yüklemeleri gerekiyor.
(MŞ)

18.08.2017 11:56:34 TSI
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