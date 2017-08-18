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Araban'da vatandaşlar güne depremle uyandı



Ayten Işık

GAZİANTEP (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi merkez üssü olan deprem Gaziantep'in Araban ilçesinde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden alınan bilgiye göre, Merkez üssü Gölbaşı ilçesine bağlı Haydarlı köyünde sabah saat 07.30'da, yerin 6.0 kilometre derinliğinde 4.4 şiddetinde deprem meydana gelmişti. Can ve mal kaybının yaanmadığı deprem, Gaziantep'in Araban ilçesinde de hissedildi. Güne depremle uyanan Arabanlılar, büyük korku yaşadı.

İlçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerinde de hissedilen depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

(SD-Y)



18.08.2017 12:06:26 TSI

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