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Osmaneli ilçesindeki E5 bölünmüş yol inşaatı hızla ilerliyor



(Fotoğraflı)



Zuhal Zengin

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli İlçesi'ndeki E5 bölünmüş yol inşaatı hızla ilerliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yol yapım çalışmalarının Karayolları Bursa Bölge Müdürlüğü'nün 2017 yatırım programları içerisine alındığını belirtti. Şahin, "2018 yılı sonuna kadar tamamlanarak belediyemize teslim edilmesi beklenen 4 kilometre uzunluğundaki yol çalışması, işi üstlenen müteahhit firmanın gece gündüz çalışmaları ile hızla ilerliyor. Yol çalışmalarının ilk etabı tamamlandıktan sonra ikinci etabı için girişimlere başlanacak. Sonunda eski E5 karayolunun Bilecik istikametine kadar olan kısmını içerecek bölünmüş yol çalışması Osmaneli için trafik kazalarını da en alt seviyeye çekecek yatırım olacak. 4 kavşak ile şehir içi trafiğini daha güvenli hale getirecek 4 kilometrelik bölünmüş yol yatırımı turizmde yükselen değer olan Osmaneli için ayrı bir güzellik olacak. Kent görünümünü değiştirecek yatırımla birlikte 6 kilometrelik Sakarya Nehri boyunca devam eden kesintisiz yol ve Tekke Tepesine çıkacak 15 metre genişliğinde bin 200 metre uzunluğundaki yeni yol da tamamlanmış olacak. Osmaneli her alanda gayretlerimiz ve milletvekilimiz Halil Eldemir, İl Başkanımız Fikret Karabıyık, İlçe Başkanımız Yalçın Karaca, Belediye Meclis Üyelerimiz, İl Genel Meclisi Üyemiz Hakan Özkan'ın destekleri ile ve her zaman bizlere destek olan sayın Valimiz Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kaymakamımız Edip Çakıcı, il ve ilçe müdürleri ve de Osmaneli Belediyemizin birlikte çalışmaktan mutlu olduğumuz yöneticileri ve değerli çalışanları ile hedeflerine, birlik ve beraberlik içinde ulaşıyor" dedi.

(ZZ-Y)



18.08.2017 12:10:27 TSI

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