YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yenişehir'de hasta bakıcılığı kursu

Yenişehir'de hasta bakıcılığı kursu



(Fotoğraflı)



Harun Sak

BURSA (İHA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hasta bakıcılığı kursu ilgi görüyor.

Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı hasta ve yaşlı refakatçisi kursu ilgi görüyor. Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü İsmail Güzel, kursta yüzün üzerinde kişiye eğitim verdiklerini belirterek, 'Bu kursu bitirenlerin büyük kısmı Yenişehir Huzurevi, İnegöl, Bilecik ve Bursa'da özel ve kamuya ait huzurevlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde işe girdi. Ayrıca İznik'te de yakında huzurevi açılacak. Burada da iş imkanı bulabilecekler" dedi.

21 Ağustos Pazartesi günü yeni bir hasta refakatçisi kursunun başlayacağını belirten İsmail Güzel, 'Bu kursa kayıtlar devam ediyor. Her alanda yıl boyu kurs kayıtlarımız devam ediyor. 12 kişi müracaat ettiğinde her kursu açabiliyoruz. Ancak bazı alanlarda öğretici bulmakta güçlük çekiyoruz. 15 Ağustos itibari ile usta öğretici başvurularını almaya başladık. Usta öğretici olmak için bilhassa lisans, ön lisans ve meslek okulu mezunlarının başvuru yapmalarını bekliyoruz" dedi.

(HS-MŞ)



18.08.2017 12:17:54 TSI

NNNN

