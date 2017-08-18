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Cumhurbaşkanına hakaret eden kadın tutuklandı

18 Ağustos 2017 Cuma, 12:17
Cumhurbaşkanına hakaret eden kadın tutuklandı

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Y.E. isimli kadın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği için tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen bir ihbar mailini değerlendiren polis ekipleri Ürgüp ilçesinde bulunan Y.E. isimli kadını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'devlet büyüklerine hakaret' suçundan adliyeye sevk edilen Y.S. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
(COŞ-SK)

18.08.2017 12:20:21 TSI
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