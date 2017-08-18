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'Eğitime Uzanan Yol' projesi başladı



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları tarafından desteklenen, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile Tohum Otizm Vakfı tarafından yürütülen, "Eğitime Uzanan Yol Projesi' uygulanmaya başlandı.

Proje kapsamında Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer ve beraberindeki Vakıf heyeti, Kars Valisi Rahmi Doğan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Açay, Milli Eğitim İl Müdürü Gökhan Altın ve Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'yı makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgiler verdi.

Azerbaycan'dan çıkarılan doğalgazı Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TANAP'ın sosyal ve çevresel öncelik alanlarında yer alan ve doğrudan yatırım yaparak desteklediği 6 Projeden biri olan "Eğitime Uzanan Yol" Projesi boru hattının geçtiği 11 ilde(Kars, Ardahan, Yozgat, Erzincan, Giresun, Ankara, Sivas, Kırıkkale, Kütahya, Balıkesir ve Edirne uygulanacak.

2017-2019 yılları arasında yürütülecek olan proje kapsamında; otizm konusunda öğretmenlere, ailelere yönelik eğitim programı geliştirilecek ve eğitim atölyeleri ile bölge halkına ve yerel karar alıcılara yönelik farkındalık seminerleri düzenlenecek. Proje kapsamında olan 11 ilde toplam 33 özel eğitim sınıfının eğitim materyalleri ile donanımı sağlanacak.

"Öğretmen eğitimlerine öncelik"

Proje kapsamında 11 ilde bulunan 33 öğretmenin otizm konusunda eğitimci olarak yetişmesi ve daha sonra bu eğitici öğretmenlerin illerinde bulunan diğer öğretmenlere eğitim vermesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda öğretmenlerin mesleki kapasitelerinin artması sağlanırken otizmli çocukların daha nitelikli özel eğitime erişmelerine katkı sağlanmış olacak.

TANAP boru hattı güzergâhında bulunan 11 ilden seçilen 990 öğretmen ve 1.100 aileye, sonrasında ise bölge halkına yönelik geniş kapsamlı otizm farkındalık seminerleri düzenlenecek.

Ayrıca proje kapsamında bu illerde yer alan 33 özel eğitim sınıfının, MEB standartlarına uygun şekilde özel eğitim materyalleri ile donanımı sağlanacak.

"Proje illerinde ilk ziyaret Kars'a"

Projenin hayata geçmesiyle birlikte illerin yerel yönetimleriyle bir araya gelerek proje hakkında bilgi vermek ve destek sağlamak amacıyla il ziyaretleri de başladı. Ziyaretlerinde ilk durağı Kars oldu. Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer ve beraberindeki Vakıf heyeti Kars Valisi Rahmi Doğan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Açay, Milli Eğitim İl Müdürü Gökhan Altın ve Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'yı makamlarında ziyaret etti. Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Özer; Proje'ye Kars ilinden başladıkları için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu, yürütülecek proje kapsamında temas edilecek çocuk, eğitimci ve ailelerin hayatlarında fark yaratmayı ümit ettiklerini dile getirdi.

"Tohum Otizm Vakfı Hakkında"

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, "Otizm Spektrum Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu yana çalışmalarını yürütmektedir.

(IÇ-AT-Y)



18.08.2017 12:24:03 TSI

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