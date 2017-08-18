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Kars'ta 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars'ta polisin durumundan şüphelenerek durdurduğu araçtan 7 bin 500 paket kaçak sigara çıktı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kentte meydana gelen kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik kontroller devam ediyor.

KOM ekiplerince, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde yapılan kontrollerde içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir araç durumundan şüphelenilerek durduruldu.

KOM ekipleri durdurulan araçta, alınan arama kararına istinaden yapılan aramada aracın arka kabin kısmında elektrik süpürgesi ve tencere kolileri içerisine saklanılmış vaziyette çeşitli markalara ait olan toplam 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilerek, muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili araçta bulunan şüpheli 2 kişi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce kaçakçılık olayları ile ilgili çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.

(IÇ-AT-Y)



18.08.2017 12:32:07 TSI

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