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Batman'da laparoskopi yöntemi ile rahim alma ameliyatı yapıldı

18 Ağustos 2017 Cuma, 12:32
Batman'da laparoskopi yöntemi ile rahim alma ameliyatı yapıldı
Batman'da laparoskopi yöntemi ile rahim alma ameliyatı yapıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman Bölge Hastanesinde halk arasında rahim alınması olarak bilinen histerektomi ameliyatı, ilk kez kapalı yöntem ile başarılı bir şekilde yapıldı.
Batman Sason Devlet Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Halil Kazdağ tarafından Batman Bölge Hastanesinde ilk kez laparoskopik histerektomi ameliyatı yapıldı. Büyük şehirlerde ve ileri merkezlerde yapılan kapalı rahim alma ameliyatı Batman'da ilk kez yapılmaya başlanmış oldu. Op. Dr. Halil Kazdağ, hastaya yaptığı ameliyatın başarılı geçtiğini, açık ameliyatla bir haftayı bulabilecek iyileşme sürecinin 2 günde tamamlandığını söyledi. Kazdağ, "Kapalı yöntemle karından yapılan 3 adet kesi ile ameliyat ortalama 45 dakikada yapıldı. Bu ameliyatların Batman'da yapılması için her türlü imkanı sağlayan Batman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Sedat Özkul'a ve başarılı geçen operasyona katkı sunan genel cerrah Vedat Deniz'e teşekkür ederim" dedi.
Yapılan ameliyatlarla ilgili açıklama yapan Batman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Sedat Özkul ise, "Devlet hastanelerinde hastalara daha iyi ve kaliteli hizmet vermek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Batman'da bir ilki gerçekleştirmek önemliydi" diye konuştu.
(MŞY-MP-Y)

18.08.2017 12:34:35 TSI
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